مع انطلاق التصويت العام.. النبأ توضح المشهد الأمني في محافظة كربلاء

2021/10/10 | 08:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات أمنية مكثفة شهدتها المحافظة

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