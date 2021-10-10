الخفاجي للسومرية: أدخلنا عامل المرونة والسرعة في خططنا لإنجاح أمن الانتخابات

2021/10/10 | 08:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، أن القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة لإنجاح أمن الانتخابات.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي لـ السومرية، "أعطينا جملة من التوضيحات والأوامر لإنجاح خطة الأنتخابات الأمنية".وتابع، "أدخلنا عامل المرونة والسرعة في خططنا لإنجاح أمن الانتخابات"، مؤكدا أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة لإنجاح أمن الانتخابات".

واشار الخفاجي الى، ان "هناك إشاعات أرادت التأثير على الناخب لكن ردة فعلنا أفشلت كل ذلك".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

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