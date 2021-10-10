2021/10/10 | 08:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DueGly-5bSs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).