’صالح العراقي’ يدعو أنصار الصدر إلى ’الهدوء وضبط النفس’

2021/10/10 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدر صالح محمد العراقي، المعروف بـ"وزير الصدر"، الأحد، توجيهاً لأنصار التيار.

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وأكد العراقي، (10 تشرين الأول 2021)، لاتباع التيار الصدري على ضرورة "التزامهم بالهدوء وضبط النفس"، وذلك يأتي تزامنا ً مع انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية المبكرة في عموم البلاد.

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