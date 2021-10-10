الإعلام الأمني يصدر بيانًا بشأن مراكز الاقتراع

2021/10/10 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن قواتنا الأمنية توفر الحماية اللازمة للناخبين الذين توافدوا على مراكز الاقتراع.وقالت في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “في الساعة السابعة من صباح اليوم العاشر […]

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