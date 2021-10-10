2021/10/10 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني شهدت مراكز الاقتراع منذ الساعات الاولى من صباح اليوم توافدا وإقبالا كبيرا في ظل إجراءات امنية مشددة فيما أعلنت العمليات المشتركة في نينوى بانها جاهزة ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسط إجراءات أمنية مشددة..مراكز نينوى تشهد اقبالا واسعا للناخبين المركز الخبري الوطني.

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