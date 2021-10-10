ممثل المرجع السيستاني يدلي بصوته في الاقتراع العام (صور)

2021/10/10 | 09:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ادلى ممثل المرجع السيستاني عبد المهدي الكربلائي، الأحد، بصوته في الاقتراع العام.

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