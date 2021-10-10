2021/10/10 | 09:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة تصويت رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخميس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AYOX25MpXaA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة تصويت رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخميس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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