2021/10/10 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيس الخزعلي: انتخابات تشرين “مختلفة” الحضور الدولي مهم المركز الخبري الوطني.

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