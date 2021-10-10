العراقيون يصوتون في الانتخابات البرلمانية.. والكاظمي يدعو إلى

2021/10/10 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع العراقية، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، يتنافس فيها 3249 مرشحًا و21 تحالفًا، و109 أحزاب، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

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