توقفات واعطال في مراكز انتخابية بمختلف المحافظات

2021/10/10 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مراقبون للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن حدوث أعطال فنية توقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في عدة محافظات.

وبحسب المراقبين من مناطق ومحافظات متفرقة، فأن عددا من المراكز الانتخابية مازالت مغلقة في الانبار وميسان وبغداد.

فضلا عن ذلك فقد تم تسجيل توقف وعطل لبعض الاجهزة البايومترية في مراكز انتخابية مختلفة في بغداد وكركوك والنجف وذي قار.

ولم توضح المفوضية بعد او تعلق على هذه الانباء.

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