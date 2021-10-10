التيار الصدري: انتخابات تشرين تميزت بـ3 أمور

2021/10/10 | 09:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الأحد، ان انتخابات تشرين تميزت باستقلالية رئيس الوزراء والمفوضية فضلا عن انها مناطقية.

وقال الربيعي للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم (10 تشرين الاول 2021)، إن "انتخابات تشرين تتميز بوجود رئيس وزراء مصطفى الكاظمي مستقل وغير مرشح من قبل الأحزاب، فضلا عن استقلالية المفوضية، إضافة إلى أنها تتميز أيضا بأنها مناطقية، ومن يحتل أعلى الأصوات في المنطقة الانتخابية هو من يفوز بعضوية البرلمان، بحسب قانون الانتخابات الجديد".

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