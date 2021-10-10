2021/10/10 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وثقت صور حصلت عليها “NNC”، مساعدة جنود مكلفين بتأمين مراكز الاقتراع والطرق المؤدية إليها، ناخبين مصابين ومقعدين على الوصول إلى مراكز الاقتراع.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



جنود يساعدون مقعدين ويؤمنون مراكز الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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