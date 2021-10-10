صالح بعد الإدلاء بصوته: انتخابات تشرين استحقاق وطني

2021/10/10 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادلى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الأحد، إلى مركز الاقتراع، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة.وقال صالح في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن “انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة”.وأعرب صالح عن أمله “لكل مواطن بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده”، لافتاً الى أن “اليوم هو […]

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