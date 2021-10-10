الخزعلي: العراق بحاجة إلى رئيس حكومة ذو توجه اقتصادي

2021/10/10 | 09:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو الهيئة القيادية لتحالف الفتح، والأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاحد، حاجة العراق الى رئيس حكومة ذو توجه اقتصادي.وقال الشيخ الخزعلي بعد الانتهاء من التصويت في فندق الرشيد، ان “العراق بحاجة الى رئيس وزراء لشخصية ذات توجه اقتصادي لرئاسة الحكومة المقبلة، وليس توجهاً “سياسيا أو أمنياً”.وأضاف […]

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