برهم صالح: انتخابات تشرين استحقاق وطني

2021/10/10 | 09:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، إلى مركز الاقتراع، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة.وقال صالح في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن “انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة”.وأعرب صالح عن أمله “لكل مواطن بأن يسهم في الانتخابات لمستقبل بلده”، لافتاً الى أن “اليوم هو يوم المواطن وللعراق من نجاح الى اخر”.واكد “وعدنا بالانتخابات المبكرة ووفينا بذلك”، مشيراً الى أن “العراق يستحق الأفضل”.

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