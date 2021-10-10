الكاظمي للعراقيين: أصواتكم ثمينة ولاتفوتوا فرصة التغيير

2021/10/10 | 09:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بصوته في الانتخابات المبكرة.وقال الكاظمي بعد إدلائه بصوته في كلمة، إنه “فضل أن يكون أول ناخب للإدلاء بصوته، وأنه وفى بالوعد للشعب”، داعياً “العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات ،وأن أصواتهم ثمينة ،ويجب ألّا يفوتوا الفرصة”.وأشار الى أن “هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى من دون حظر للتجوال ،وعدم مشاركة رئيس الوزراء كمرشح فيها وأن الحكومة وفرت جميع ظروف النجاح لمفوضية الانتخابات”، مبيناً أنه “يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي”.وأكد الكاظمي أن “الحكومة استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادي ،ونجحت بتقديم الورقة البيضاء وإضافة 12 […]

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