2021/10/10 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقف او تعطل بعض أجهزة التصويت هو امر وارد.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعطال و توقف محطات انتخابية.. المفوضية ترد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعطال و توقف محطات انتخابية.. المفوضية ترد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعطال و توقف محطات انتخابية.. المفوضية ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).