بعد اعطال و توقف محطات انتخابية.. المفوضية ترد

2021/10/10 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف او تعطل بعض أجهزة التصويت هو امر وارد.

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