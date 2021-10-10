وزير الصدر يحذر ناخبي التيار الصدري: تأكدوا قبل مغادرة مراكز الاقتراع

2021/10/10 | 09:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر "صالح العراقي"، الأحد، ناخبي التيار الصدري من مغادرة مراكز الاقتراع قبل التأكد من الإدلاء بأصواتهم بعد تسجيل أعطال لأجهزة التصويت الإلكتروني.

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وشدد العراقي في رد على أحد أتباع التيار، (10 تشرين الأول 2021)، على ضرورة عدم انسحاب الناخبين من بعض مراكز الاقتراع التي تشهد خللاً، إلا بعد الادلاء باصواتهم.

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