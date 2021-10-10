2021/10/10 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، الاحد، عن عملية تغيير ستحصل في المنتخب الوطني من دون التأثير على نتائج مبارياته، فيما اعلن دخول للجماهير بشكل تدريجي بدءاً من الجولة الرابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الاتحاد العراقي يزف بشرى للجماهير المركز الخبري الوطني.

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