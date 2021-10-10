توقف مراكز عديدة في السليمانية لهذا السبب

2021/10/10 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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توقفت مراكز عديدة للاقتراع في السليمانية، اليوم الاحد، في هذه اللحظات ولحد الان.

وقال مصدر مطلع لوكالة (بغداد اليوم)، ان "توقف المراكز جاء بسبب عدم قراءة الاجهزة للكود".

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