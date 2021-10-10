"أيقونة معمارية فريدة"..مصور يبرز "وردة الصحراء" في قطر

2021/10/10 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلّط المصور الفوتوغرافي السنغافوري ييك كيت الضوء على التفاصيل المعمارية المميزة لأحد أبرز الصروح الثقافية في قطر، أي متحف قطر الوطني، الذي يعكس الهوية القطرية ويروي فصول قصة البلاد وشعبها.

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