انتخابات تشرين.. الزعماء يدلون بأصواتهم و

2021/10/10 | 09:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

مع حلول الساعة السابعة من صباح الأحد العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، انطلق الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في العاصمة بغداد وعموم مدن البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

شهدت مراكز اقتراع في العاصمة بغداد ومحافظات عدة تعطل أجهزة الاقتراع الإلكتروني

وسجلت العاصمة، إدلاء رئيس الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي بصوته كأول المشاركين في الاقتراع العام.

فيما توجه مسؤولون وزعماء كتل سياسية، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب المنحل، في ساعة مبكرة، للإدلاء بأصواتهم في فندق الرشيد وسط بغداد.

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وشجعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، عبر مقطع مصور لممثلة الأمين العام جنين بلاسخارت، العراقيين على مشاركة واسعة في الانتخابات، لكن الإقبال في الساعات الأولى كان ضعيفًا وفق ما رصد "الترا عراق".

وفي النجف، أدلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصوته في أحد المراكز الانتخابية وسط المدينة القديمة، فيما شهدت مدينة كربلاء مشاركة عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

كما أدلى رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني بصوته في أربيل مع اللحظات الأولى لافتتاح مراكز الاقتراع، ثم تبعه مسؤولون من بينهم رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأعلنت مفوضية الانتخابات تخصيص 8 آلاف و273 مركزًا للاقتراع في عموم البلاد، إلاّ أنّ مراكز عدة شهدت تعثرًا لأجهزة الاقتراع الإلكترونية.

وأكّد مراقبون وناخبون لـ "الترا عراق"، "تعثر" بعض الأجهزة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من بينها البصرة وذي قار والسليمانية وكركوك.

أحد المراكز التي شهدت تعطل أجهزة الاقتراع

وأوضح أحد المراقبين مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "عشرات المراكز سجلت تعطل أجهزة الاقتراع لفترات متفاوتة".

ويتنافس 3227 مرشحًا على مقاعد مجلس النواب المقبل البالغة 329 تحت إشراف آلاف المراقبين الدوليين والمحليين.

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أول تعليق من مفوضية الانتخابات

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