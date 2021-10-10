إيران تكشف عن مخزونها من اليورانيوم المخضب

2021/10/10 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بموجب الاتفاق، لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67%.

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