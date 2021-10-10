إحالة مواطنين إلى القضاء لمخالفتهم العملية الانتخابية بالدعايات

2021/10/10 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، إحالة مخالفين للعملية الانتخابية إلى القضاء.

وقال الشطري للوكالة الرسمية إن “الخطة تسير بشكل جيد جدًا، ولم تحدث أي خروقات كبيرة”، لافتًا إلى “ضبط عدد من المخالفات من المواطنين الذين يقومون بدعاية انتخابية في محاولة للتأثير على الناخبين، وتمت إحالتهم إلى القضاء”.

وأشار إلى أن “توجيهات القائد العام للقوات الأمنية بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون مع المخالفين”.

وفي أجواء مشحونة، تنطلق الانتخابات في العراق وسط ترقب للمرحلة المقبلة على مستوى البلاد والمنطقة وربما العالم، حيث تشرف أكبر بعثة مراقبة على عمليات الاقتراع.

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