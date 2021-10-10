أمين بغداد يوجه بإطلاق احتفالات وألعاب نارية في العاصمة فور انتهاء الاقتراع العام

2021/10/10 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

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المعمار علاء معن يوجه باطلاق احتفالات والعاب نارية في عموم بغداد فور انتهاء العرس الانتخابي

بغداد ١٠-١٠-٢٠٢١وجه امين بغداد المعمار علاء معن باطلاق الالعاب النارية ومشاركة العراقيين افراحهم بالعرس الانتخابي فور انتهاء عملية الاقتراع .وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد وجه الدوائر البلدية باطلاق الالعاب النارية من اعلى اسطح البنايات العالية في مختلف مناطق العاصمة بغداد لمشاركة المواطنين افراحهم بالعرس الانتخابي ".وتابع ان " الالعاب النارية ستنطلق مساءً بعد موعد غلق الصناديق الانتخابية ابتهاجا باليوم المجيد ومشاركة العراقيين في رسم صورة مستقبلهم المزدهر " .

امانة بغداد

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