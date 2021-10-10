ماهو الانطباع الاولي على نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الان؟

2021/10/10 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصفت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، نسبة المشاركة في عملية التصويت العام بـ”الجيدة”، وذلك بعد ثلاث ساعات من انطلاقها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي “لا توجد إلى الآن نسبة محددة للمشاركين، كون عملية الاقتراع ما زالت في بدايتها، لكننا يمكننا وصف النسبة بشكل اجمالي بالجيدة”.

وأضافت “ومن المؤمل ان تشهد المراكز الانتخابية خلال الساعات القادمة زخما جماهيريا”.

وشهدت مراكز الاقتراع مشاركة قليلة مع انطلاق العملية الانتخابية في العراق، في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

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