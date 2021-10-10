الكشف عن عدد المحطات الانتخابية المتوقفة في النجف - عاجل

2021/10/10 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن عدد المحطات المتوقفة في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "عدد المحطات المتوقفة ٣٠ محطة انتخابية متفرقة ، اضافة الى مركز كامل في النجف".

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