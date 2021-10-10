الإعلام الأمني: سماء العراق تصدح بأصوات الطائرات

2021/10/10 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مباشرة طائرات الـ f16 بمهامها بالتحليق في سماء العراق، لتامين الانتخابات.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “سماء العراق تصدح بأصوات الطائرات لتعزف […]

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