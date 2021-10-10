انتخابات العراق تسير

2021/10/10 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لرصد الانتخابات في العراق، فيولا فون كرامون، في تصريح لقناة "الحرة"، إن العملية الانتخابية تسير بهدوء.وأضافت: "ما شاهدناه حتى الآن أن العملية تسير بسلاسة دون تخوفات كبيرة".

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