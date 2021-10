مساجد الفلوجة تدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

2021/10/10 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

The city of Fallujah, Al Anbar Province, Iraq, during Operation IRAQI FREEDOM.

دعت مساجد مدينة الفلوجة في محافظة الانبار، المواطنين الى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام 8273 مركزاً بواقع أكثر من 55 الف محطة، بمشاركة 3227 مرشحا بينهم 951 امراة و789 مرشح فرد يتنافسون على 329 مقعدا.

