2021/10/10 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أن الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي.وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن “الاقتراع العام عرس انتخابي جديد ونأمل من جميع العراقيين المشاركة الواسعة والتقيد باختيار الشخصية التي تتسم بالنزاهة والوطنية والمهنية”.واضاف أن “متعلقات تم توكيلها الى الحكومة المقبلة منها الشباب العاطل عن العمل، […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية: الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).