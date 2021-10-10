مفوضية ديالى تعلن عن استعدادها لاصلاح الاعطال الفنية في اجهزة الاقتراع

2021/10/10 | 10:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت مفوضية الانتخابات في ديالى عن استعدادها لاصىلاح اي عطل تقني في اجهزة الاقتراع .وذكر مراسل وكالة / نينا / للانباء ان محطات انتخابية في مدارس الظفر والامين والتربية والقدس ضمن الدائرة الاولى في بعقوبة ومدرستي السؤدد والفاروق في الدائرة الانتخابية الثانية في المقدادية ومحطتين انتخابيتين في خانقين توقفت بسبب اعطال فنية في اجهزة الاقتراع .ومن جهته اكد مدير اعلام المفوضية سلام مهدي ان المفوضية لم تبلغ لحد الان بتوقف محطات انتخابية بسبب اعطال فنية وهناك فرق فنية مستنفرة لاصلاح اي اعطال يرصد ./انتهى

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