مفوضية الانتخابات: لجنة فنية توفر الدعم لمراكز الاقتراع لمعالجة أي خلل

2021/10/10 | 11:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، تواصلها مع جميع مراكز الاقتراع، فيما أشارت إلى أن هناك لجنة فنية توفر الدعم للمراكز لمعالجة أي خلل.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، ان “مفوضية الانتخابات تتواصل مع جميع مراكز الاقتراع من خلال اللجان الفنية الموجودة في كل مراكز التسجيل التي تتفرع منها مراكز الاقتراع”، مبينةً، أنَّ “هذه اللجان مكوّنة من موظفين فنيين مختصين مع موظفين من وزارة العلوم والتكنولوجيا وموظفين من وزارة الاتصالات لمعالجة أيِّ ظرفٍ طارئ قد يحدث خلال المراكز والمحطات”.وأضافت، أن “المفوضية شكَّلت لجنة عددها يقربُ من الـ100 موظف يتواصلون مباشرة مع كل مراكز الاقتراع لتسهيل […]

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