الغانمي: الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي

2021/10/10 | 11:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أن الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي.وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن “الاقتراع العام عرس انتخابي جديد ونأمل من جميع العراقيين المشاركة الواسعة والتقيد باختيار الشخصية التي تتسم بالنزاهة والوطنية والمهنية”.واضاف أن “متعلقات تم توكيلها الى الحكومة المقبلة منها الشباب العاطل عن العمل، ومشاريع الإعمار في المحافظات”، مؤكداً “الحاجة الى وقفة جادة من المواطنين لبناء حكومة وطنية تمثل الجميع والعبور بالبلاد الى بر الأمان”.وتابع الغانمي: “وجهنا بفتح الطرق وتوفير الآليات اللازمة لنقل الناخبين في سامراء”، لافتاً الى “عدم تسجيل أي خرق حتى الآن، والانتخابات تسير بسلاسة ،والجميع […]

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