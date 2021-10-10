2021/10/10 | 11:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 10 أكتوبر 2021 | 10:44 صباحاً

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الإعلام الأمني: أصوات الطائرات تعزف لحن النصر في تأمين الانتخابات

علقت خلية الإعلام الأمني، الأحد مباشرة طائرات الـ f16 بمهامها بالتحليق في سماء العراق، لتامين الانتخابات.

وذكرت الخلية، في بيان، إن "سماء العراق تصدح بأصوات الطائرات لتعزف لحن النصر في تأمين الانتخابات البرلمانية".

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