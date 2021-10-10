33 طائرة تحمي الانتخابات من سماء العراق

2021/10/10 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم الاحد، مشاركة 33 طائرة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد.

وقالت القيادة في بيان انه “بإشراف قائد طيران الجيش الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين ومتابعة مركز عمليات القيادة، باشرت قيادة طيران الجيش بتأمين الحماية لكافة المراكز الانتخابية وبواقع (٣٣) طائرة مختلفة ولكافة محافظات العراق ولحين أنتهاء عملية التصويت العام”.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان أن “سماء العراق تصدح بأصوات الطائرات لتعزف لحن النصر في تأمين الانتخابات البرلمانية”.

وفتحت صناديق الاقتراع، الأحد، ايذانا ببدء عملية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن أكثر من 3200 مرشح في الانتخابات يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان.

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