المفوضية: لجنة فنية توفر الدعم لمراكز الاقتراع لمعالجة أي خلل

2021/10/10 | 11:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، تواصلها مع جميع مراكز الاقتراع، فيما أشارت إلى أن هناك لجنة فنية توفر الدعم للمراكز لمعالجة أي خلل.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، ان “مفوضية الانتخابات تتواصل مع جميع مراكز الاقتراع من خلال اللجان الفنية الموجودة في كل مراكز التسجيل التي تتفرع منها مراكز الاقتراع”، […]

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