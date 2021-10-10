ثلاثية استعمارية وصهيونية وفارسية تتبارى في كراهية العروبة (3/ 4) الحلقة الثالثة: - حسن خليل غريب

2021/10/10 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب الحلقة الثالثة:كراهية الفرس للعروبة-مظاهر العداء الفارسي:قبل الدخول في الجانب العملياتي ذي الدلالة على العدائية الفارسية تجاه العرب، سننقل بعض نماذج التحريض العدائي الفارسي، نقلاً عن أكثر أدبائهم ومفكريهم شهرة.



وسنختار أنموذجين اثنين من أقوالهما:-الأنموذج الأول: يمثله الشاعر الإيراني مصطفى بادكوبيه، ومن جملة أقواله:-«إترك هذا الجهل والكسل، ولا تدعم الشيخ السعودي، إن الله ليس في ......





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