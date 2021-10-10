ذكرى إلغاء حكم الإعدام بفرنسا - غسان صابور

2021/10/10 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور بعد أربعين سنة من إلغاء حكم الإعدام بفرنسا..



بتاريخ التاسع من أكتوبر ـ تشرين الأول 1981..



بولاية الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران François Mitterrand الأولى..



قام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون برفقة المحامي المشهور ووزير العدل أيام ولاية ميتران الأولى..



ومن أشهر المدافعين عن حكم الإعدام..



خلال عشرات السنين بأوروبا وبالعالم..



معتبرا إياه جريمة إضافية..



لا إنـسـانـيـة..



كما حضر مئات الشخصيات السياسية ......





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