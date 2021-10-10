التصوف اليهودي - سعود سالم

2021/10/10 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم95 - الكابالا"القبالة" هى مذهب يهودى تصوفى، يعتزل فيه "القباليون" العالم بكل مشاكله المادية وسقطاته ليتكشّف لهم عالم الروح والأسرار والمعاني المستورة ..



وأن هذا المذهب نتج عن تراكم لموروثات تاريخية بعيدة للمجتمع والثقافة اليهودية ولبعض المعارف والخبرات فى تفسير الكون والقوى الخفية، وذلك عن طريق النقل لبعض فنون السحر عن كهنة مصر القديمة، وفنون السحر الموروث أيام نفيهم وأ ......





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