2021/10/10 | 11:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تبرأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، من تظاهرات محتملة قال إنّ "رافضين للانتخابات" يعتزمون تنظيمها.

وقال الصدر على لسان "صالح العراقي"، 10 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "وصلنا أنّ هناك نية لمظاهرات وشغب في مركز الناصرية الفيحاء وبعض نواحيها من بعض الرافضين للانتخابات".

وأضاف، "إننا نتبرأ من هذه الأفعال اللامسؤولة وكل من يقوم بها عدو للوطن والديمقراطية".

وأوصى الصدر، أنصاره بـ "ضبط النفس"، كما أوصى القوات الأمنية بـ "القيام بواجبها لحماية الوطن والديمقراطية"، على حد تعبيره.

وأدلى زعيم التيار الصدري، في وقت سابق اليوم، بصوته في مركز للاقتراع العام في محافظة النجف، بعد تحشيد غير مسبوق لأنصاره على أمل حصد فوز يمكنه من الظفر برئاسة الحكومة المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا:

اقتراع تشرين..



10 معلومات أساسية عن الانتخابات العراقية

انتخابات تشرين..



الزعماء يدلون بأصواتهم و"تعثر" لأجهزة الاقتراع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: المتظاهرون ضد الانتخابات "أعداء للوطن" ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: المتظاهرون ضد الانتخابات "أعداء للوطن" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).