تعطل عشرات المراكز في حمام العليل والجانب الايسر من مدينة الموصل

2021/10/10 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىافاد مصدر محلي بمحافظة نينوى، اليوم الاحد، بتعطل عشرات المراكز الانتخابية في حمام العليل والجانب الايسر من مدينة الموصل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عشرات المراكز الانتخابية تعطلت في حمام العليل والجانب الايسر من مدينة الموصل".

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