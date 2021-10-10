الحشد الشعبي يفشل محاولة للتأثير على الانتخابات جنوب غرب نينوى

2021/10/10 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن افشاله محاولة لداعش الغرض منها التأثير على الانتخابات في محافظة نينوى.

وقال بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللواء ٤٤ في الحشد افشل محاولة للتأثير على الانتخابات جنوب غرب نينوى

واضاف، انه "تم معالجة تحركات المفرزة المهاجمة بعد رصدهم بواسطة الكاميرات الحرارية، مسيرا الى انه "تجري القوة الآن عملية مطاردة للفارين منهم لابعاد التهديد الأمني عن قاطع المسؤولية".

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