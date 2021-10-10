رئيس مجلس المفوضين : جميع اجهزة التصويت تعمل بدون توقف

2021/10/10 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف :" ان جميع اجهزة التصويت تعمل بدون توقف ".وقال في تصريح صحفي :" ان المفوضية عالجت جميع الاشكالات الفنية التي حدثت "./ انتهى2

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