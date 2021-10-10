انتخابات العراق.. مقتل وإصابة جنديين قرب مركز اقتراع في

2021/10/10 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني عن مقتل جندي وإصابة آخر بالقرب من أحد مراكز الاقتراع في محافظة ديالي شرقي العراق.

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