الغانمي: الخطة الأمنية تسير بسلاسة

2021/10/10 | 12:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أن الخطة الأمنية تسير بسلاسة والجميع ملتزم بالصمت الانتخابي.وقال الغانمي في تصريح صحفي، إن “الاقتراع العام عرس انتخابي جديد ونأمل من جميع العراقيين المشاركة الواسعة والتقيد باختيار الشخصية التي تتسم بالنزاهة والوطنية والمهنية”.واضاف أن “متعلقات تم توكيلها الى الحكومة المقبلة منها الشباب العاطل عن العمل، ومشاريع …

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