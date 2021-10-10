ليس ثلجًا.. ما سرّ سطوع هذا الجبل بشكل مشرق في إيران؟

2021/10/10 | 12:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سمعت عن جبل جاشك الملحي في إيران؟ بياضه الناصع سيجعلك تعتقد للحظات أنك تقف أمام جبل ثلجي، حيث تمتزج ألوانًا متباينة عند سفحه، ما يجعل البعض يلقبه بـ"ملح قوس القزح".

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