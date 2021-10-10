لهذا السبب.. توقيف ممثل لاحدى المرشحات في الكاظمية

2021/10/10 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اللجنة القضائية الفرعية في الكاظمية، اليوم الأحد، توقيف ممثل لاحدى المرشحات في الانتخابات النيابية.

وقال مصدر قضائي للسومرية، إن "اللجنة القضائية في الكاظمية، قررت توقيف ممثل لاحدى المرشحات بسبب تزويره باج مراقب حملة".

ووجَّهَ مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بمعالجة الاشكاليات التي قد تحصل في يوم الاقتراع بموجب القانون.

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