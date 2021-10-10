حول مُشكلة التحليل البنيوي للتاريخ - مالك ابوعليا

2021/10/10 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتبة المقال: ايلينا ميخايلوفنا شاتيرمان*ترجمة مالك أبوعلياان النمو السريع للغاية للمعرفة الوقائعية الذي يُميّز البحث المُعاصر قد واجه العلماء بمهمة تجميع المعارف وتوظيفها لتطوير أفكار متكاملة حول الموضوعات التي تمت دراستها.



لا تقتصر هذه المهمة على مجال العلوم الطبيعية، ولكنها تواجه أيضاً البحث التاريخي بكل تعقيداته.



وهكذا، في السنوات الأخيرة، حظيت مسألة امكانيات ومناهج تطبيق التحل ......





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